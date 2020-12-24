Голикова заявила, что в 2021 году МРОТ впервые превысит прожиточный минимум

По её словам, это затронет 3,9 миллиона россиян.

Вице-премьер Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявила, что в 2021 году МРОТ впервые превысит прожиточный минимум. Об этом пишет "360".

Она подчеркнула, что новый размер МРОТ установлен исходя из предполагаемого роста ВВП на 5,5%.

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 года будет установлен в размере 12 792 рубля. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

По её словам, это затронет 3,9 миллиона россиян.

При этом, подчеркнула Голикова, в России будут сохранены целевые показатели по зарплатам бюджетникам, которые предусмотрены майскими указами президента 2012 года.

Ранее Госдума одобрила поправку о запрете снижения МРОТ.

Видео: kremlin.ru