Голикова заявила, что в 2021 году МРОТ впервые превысит прожиточный минимум

Вице-премьер Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявила, что в 2021 году МРОТ впервые превысит прожиточный минимум. Об этом пишет "360".
Она подчеркнула, что новый размер МРОТ установлен исходя из предполагаемого роста ВВП на 5,5%.
Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 года будет установлен в размере 12 792 рубля.
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ
По её словам, это затронет 3,9 миллиона россиян.
При этом, подчеркнула Голикова, в России будут сохранены целевые показатели по зарплатам бюджетникам, которые предусмотрены майскими указами президента 2012 года.
Ранее Госдума одобрила поправку о запрете снижения МРОТ.
Видео: kremlin.ru
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