Россиянки завоевали серебро и бронзу в стрельбе из винтовки на ОИ в Токио

Золото завоевала представительница Швейцарии.

Россиянки завоевали серебро и бронзу в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров на Олимпиаде в Токио. Серебряную медаль завоевала Юлия Зыкова, Юлия Каримова получила бронзовую награду. В рамках финальных соревнований Зыкова показала результат в 461,9 очка, а Каримова – 450,3 балла. Золото завоевала представительница Швейцарии Нина Кристен (463,9), показав олимпийский рекорд.

Медали стали для отечественной команды 35-й и 36-й на Играх-2020.

Император Японии Нарухито назвал нелегким проведение Олимпиады в Токио в условиях пандемии коронавируса. На встрече с главой Международного олимпийского комитета правитель выразил свое уважение за принятые профилактические меры и организацию спортивного мероприятия.

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