В Нью-Йорке на двух женщин напал грабитель.

Россиянка стала жертвой нападения в США. Преступление было совершено еще 26 июня 2021 года. В настоящее время злоумышленник объявлен в розыск правоохранительными органами. По информации от телеканала CBS, в районе Нью-Йорка Манхэттен неизвестный напал на двух женщин. Со ссылкой на полицию журналисты опубликовали ролик, сделанный камерой видеонаблюдения. Аппаратура зафиксировала момент совершения преступления. Грабитель толкнул одну из пострадавших на строительные леса, после чего повалил на тротуар. Мужчина хотел отобрать у жертвы сумку. В результате у 31-летней женщины медики обнаружили глубокие порезы на затылке. Пациентка госпитализирована. Ее 33-летняя знакомая также получила удар по лицу.

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Американка заметила, что прогуливалась с собакой недалеко от места преступления. Они помогла женщинам после нападения, пустив их в подъезд своего дома. Очевидица рассказала, что ее поступок мог спасти пострадавших, так как чуть позже злоумышленник вернулся на место инцидента.

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Видео: Twitter / @NYPDnews

