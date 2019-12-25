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Россиянка погибла из-за аномальной жары в Испании
Сегодня, 16:34
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Россиянка погибла из-за аномальной жары в Испании

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Это стало четвертым случаем смерти в автономном сообществе Андалусии с начала периода жары.

Гражданка России, скончалась от перегрева на улице в испанском городе Севилье на юге Испании. Об этом сообщил в соцсетях региональный департамент здравоохранения Андалусии.

По данным властей, россиянка проживала в городе с 2014 года. На днях 59-летняя женщина провела очень много времени под палящим солнцем. Причиной летального исхода стал критический перегрев организма.

Это уже четвертый смертельный случай в Севилье с момента наступления экстремальной жары. Согласно прогнозам местных метеослужб, в ближайшие дни температура в европейской стране может превысить 36 градусов.

Ранее мы сообщали, что во Франции аномальная жара привела к резкому росту смертности. В Париже все морги оказались переполнены.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: аномальная жара в европе, испания, испания прогноз погоды, россиянка умерла из за жары
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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