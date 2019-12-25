Гражданина РФ заподозрили в ранении четырех человек.

Россиянин задержан за стрельбу на Елисейских Полях в Париже. Об этом сообщили журналисты местного телеканала BFM со ссылкой на следственные органы. По информации СМИ, полиция 19 сентября задержала гражданина РФ. Его подозревают в стрельбе из пневматического оружия по прохожим.

В полиции рассказали, что фигурант расследования был пойман благодаря данным, полученным от свидетеля. Он видел, что мужчина обстрелял человека на самокате в ночное время. Известно, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Преступник использовал пневматический карабин для своей задумки.

NBC: в штате Канзас произошла стрельба.

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