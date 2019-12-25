  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
NBC: в штате Канзас произошла стрельба
Сегодня, 14:59
33
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

NBC: в штате Канзас произошла стрельба

0 0

Преступник убил человека и ранил еще семерых.

Американский телеканал NBC сообщил о том, что в штате Канзас произошла стрельба. Источник сослался на заявление местных властей. По данным представителей власти, жертвой трагедии стал минимум один человек. Еще семеро очевидцев ранены около ночного клуба в городе Уичито. Огонь по прохожим подозреваемый открыл утром 7 сентября.

В настоящее время двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Состояние еще троих пациентов врачи оценивают как тяжелое из-за серьезных ранений. Двое человек отделались незначительными повреждениями.

В правоохранительных органах считают, что сотрудники ночного заведения выгнали 30-летнего стрелка на улицу из-за неприличное поведение. Затем мужчина решил вернуть и открыть огонь по клубу. После этого преступник скрылся с места инцидента. Сейчас офицеры разыскивают подозреваемого. 

В центре столицы Гвинеи произошла стрельба.

Фото: Pixabay.com

Теги: nbc, канзас, стрельба
Категории: Мировые новости, Криминальные происшествия, Происшествия, Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии