NBC: в штате Канзас произошла стрельба

Американский телеканал NBC сообщил о том, что в штате Канзас произошла стрельба. Источник сослался на заявление местных властей. По данным представителей власти, жертвой трагедии стал минимум один человек. Еще семеро очевидцев ранены около ночного клуба в городе Уичито. Огонь по прохожим подозреваемый открыл утром 7 сентября.
В настоящее время двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Состояние еще троих пациентов врачи оценивают как тяжелое из-за серьезных ранений. Двое человек отделались незначительными повреждениями.
В правоохранительных органах считают, что сотрудники ночного заведения выгнали 30-летнего стрелка на улицу из-за неприличное поведение. Затем мужчина решил вернуть и открыть огонь по клубу. После этого преступник скрылся с места инцидента. Сейчас офицеры разыскивают подозреваемого.
В центре столицы Гвинеи произошла стрельба.
Фото: Pixabay.com
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