Россиянин выиграл спринт на чемпионате Европы по биатлону

Таким образом, у России стало три медали на этом первенстве.

Спринтерскую гонку на чемпионате Европы, проходящем в Белоруссии, выиграл россиянин Матвей Елисеев. Биатлонист промахнулся только единожды на огневом рубеже. Второе место занял Андрей Расторгуев из Латвии, третьим стал представитель сборной Норвегии Александер Фьелд Андерсен.

Теперь на европейском первенстве у россиян стало три медали – две золотые и одна серебряная.

Ранее мы сообщали о том, что Союз биатлонистов России представил обращение в Международный союз биатлонистов (IBU), где попросил организацию оценить действия, которые привели к обыскам на чемпионате мира в Италии у россиянина Александра Логинова и его тренера.