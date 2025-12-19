Российский турист погиб от теплового удара при восхождении к храму в Таиланде

Мужчина потерял сознание во время подъёма.

Российский турист скончался во время экскурсии к популярному горному храму Тхам Та Пан в Таиланде. Как сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий страны, 40-летний мужчина потерял сознание 2 января во время восхождения.

Спасатели, прибывшие на место после получения сигнала, констатировали смерть россиянина. Его тело было доставлено в больницу для проведения патолого-анатомического исследования. По предварительным данным, причиной смерти мог стать тепловой удар.

Таиландские власти и туроператоры настоятельно рекомендуют туристам соблюдать меры безопасности в условиях жаркого и влажного климата: избегать длительного пребывания на открытом солнце без головного убора, регулярно пить воду и немедленно обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов перегрева — высокой температуры, спутанности сознания или обморока.

Фото: pxhere