Часть покрышек падает в ближайший водоем.

Россиянин снял на видео незаконную свалку из миллиона автомобильных шин. Информацией о "находке" с подписчиками поделился экоактивист в собственном Instagram-аккаунте. Алексей Дубровский уточнил, что заметил на полигоне порядка миллиона старых автомобильных шин. Ролик снт мужчиной при помощи квадрокоптера.

Специалист отметил, что некоторые из шин падают в водоем, расположенный поблизости. Ранее журнаплисты издания Znak.com рассказали, что местные жители потребовали от прокуратуры ХМАО взять на контроль гигантскую свалку с покрышками. Они полагают, что работами по ликвидации свалки должны заниматься сотрудники компании-подрядчика "Экос" из Тобольска. Сама свалка находится в 150 метрах от Нижневартовска.

Также в апреле текущего года в микрорайоне Ново-Ленино жители Иркутска нашли свалку человеческих останков. В Петербурге свалку на Дальневосточном проспекте ликвидируют до 2024 года.

Видео: Instagram / aleksdubrovski