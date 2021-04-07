На территорию промышленной базы свозятся медицинские отходы класса "Б".

В Иркутске обнаружена свалка человеческих останков. Об этом сообщили региональных журналисты с телеканала "Вести". По данным СМИ, неприятную находку сделали жители города. Они выявили нелегальную свалку на территории промышленной базы в микрорайоне Ново-Ленино.

Очевидцы сообщили, что стали замечать лужи крови около контейнеров, каждые два дня привезенными транспортом. Тогда жители обратились за помощью в правоохранительные органы. В настоящее время установлено, что отходы на участок свозят несколько медицинских учреждений. Речь идет о медицинских отходах класса "Б" (ампутированные руки и ноги, органы и ткани, удаленные после операций). Далее останки должны отправляться для утилизации в печь. Транспортировкой отходов занимается специализированная компания.

Специалисты напомнили, что человеческие останки могут стать разносчиками различных заболеваний, поэтому на месте их сжигания должна быть размещена санитарная зона, а также установлено холодильное оборудование. В сюжете телеканала говорится о том, что представители Роспотребнадзора не получали жалоб на подрядчика-утилизатора. Ведется проверка.

Глава Росприроднадзора рассказала, что в России насчитывается свыше 4,8 тыс. свалок.

Видео: YouTube / ВЕСТИ ИРКУТСК