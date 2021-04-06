Глава Росприроднадзора рассказала, что в России насчитывается свыше 4,8 тыс. свалок

Светлана Радионова рассказала о статистике нелегальных свалок по стране.

Глава Росприроднадзора рассказала, что в России насчитывается свыше 4,8 тысяч свалок. Об этом Светлана Радионова заявила в интервью информационному агентству ТАСС. Чиновница заметила, что порядка 12 тысяч мигрирующих свалок специалисты обнаруживают каждый год. Однако их удается оперативно ликвидировать.

В территориальных схемах их сейчас больше 1,2 тысячи, 1258, если я не ошибаюсь. А всего свалок, по нашим данным, 4803 - те, которые мы считаем местом скопления навалов мусора. Мы их только-только пересчитали все и будем принимать меры, чтобы и это количество уменьшалось. Светлана Радионова, глава Росприроднадзора

Чиновница напомнила, что мигрирующими свалками называются те объекты, площадь которых составляет от 1 до 10 кубометров. На данный момент только 70 свалок по стране имеют законное основание на временную эксплуатацию. Они функционируют до тех пор, пока достраиваются необходимые объекты по обращению с отходами. В Росприроднадзоре призвали власти регионов активнее работать над устранением стихийных свалок. Чиновница советует коллегам пытаться попасть в 303-ий приказ Минприроды, в котором говорится о возможности размещения твердых бытовых отходов, не имеющих документацию. В реестре находятся объекты, легально использующиеся на протяжении нескольких лет.

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Видео: YouTube / TASS