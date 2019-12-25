Свалку на Дальневосточном проспекте ликвидируют до 2024 года

Местные жители сравнили заброшенную территорию с местом съемки криминального фильма.

Администрация Невского района отреагировала на материал издания "Невских новостей" о пустыре на Дальневосточном проспекте, который давно используют как свалку.

По словам чиновников, несанкционированная свалка включена в адресную программу по пресечению образования несанкционированных свалок отходов, ликвидации несанкционированных свалок отходов на 2021 год. Отмечается, что территория находится под охраной от машин, проводится мониторинг района с целью пресечения преступной деятельности. В администрации также добавили, что, если будут выделены бюджетные средства для ликвидации свалки, то работы выполнят в 2021-2024 году.

Местные жители, передает корреспондент издания, сравнивают пустырь с местом съемок криминальных фильмов и отмечают, что для экологии и жизни людей лучше бы на месте свалки посадили деревья, кусты и газоны.

Ранее мы писали, что жители Красносельского района жалуются на свалку.

Фото: Pixabay