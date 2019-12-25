Местных раздражает грязь и запах мусора. В промзоне сжигают пластик и покрышки.

Жители Красносельского района жалуются на свалку в МО "Константиновское". Об этом сообщили пользователи социальной сети "ВКонтакте" в сообществе "Юго-Запад СПб: нет заводу на "Волхонке" 9 мая.

Автор поста рассказал, что местных очень волнует вопрос экологии. Он отметил, что в промышленной зоне за гаражной стоянкой КАС "Лигово" развернулась свалка. На территории много мусора и грунта. Здесь сжигают покрышки и пластик. Жителей раздражает запах бытовых отходов и гари.

По словам автора публикации, администрацию района приглашали на совместный рейд по территории, но никто не явился.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Дизельном проезде вновь заметили свалку.

Фото: "Юго-Запад СПб: нет заводу на "Волхонке"