Игра "Вашингтона" закончилась со счетом 6:1 в пользу "Оттавы".

Россиянин получил травму после броска Овечкина. Инцидент произошел во время матча, в котором "Оттава Сенаторз" принимала на свое ледовой арене "Вашингтон Кэпиталз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В третьем периоде встречи защитник команды хозяев Артем Зуб помешал нападающему и капитану гостей совершить бросок по воротам. Блокируя бросок, россиянин получил травму, из-за чего был вынужден покинуть площадку и уйти в раздевалку.

Известно, что Артем Зуб стал автором одного из голов в составе "Сенаторз". Хоккеисты клуба крупно обыграли "Вашингтон Кэпиталз" с результатом 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)

Малкин стал третьим лучшим российским снайпером в истории НХЛ.

Фото и видео: Telegram / Сенча со льдом