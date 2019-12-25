Самый большой уровень недоверия корпоративным пенсиям у людей в возрасте от 56 лет.

Россияне захотели дополнительную пенсию от работодателя. Речь идёт о корпоративной пенсии. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертное исследование "Работа.ру" и НПФ Сбербанка.

За дополнительную пенсию высказалось 84% респондентов. За год их количество увеличилось — в феврале 2020 года за корпоративную пенсию выступало 78% опрошенных.

Больше трети участников опроса заявили, что хотели бы пенсию не менее 30 тысяч рублей. Наиболее заинтересованы в корпоративных пенсиях граждане в возрасте от 36 до 55 лет. Среди россиян в возрасте от 18 до 25 лет на корпоративную пенсию рассчитывает 81%.

Самый большой уровень недоверия корпоративным пенсиям у людей в возрасте от 56 лет.

Ранее Минтруд предложил изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию.

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