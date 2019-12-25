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Россияне, выплатившие ипотеку, столкнулись с задержками выплаты закладных
Сегодня, 14:26
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matveyvn

Россияне, выплатившие ипотеку, столкнулись с задержками выплаты закладных

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Все записи в МФЦ от юридических лиц расписаны на десять дней вперед.

Россияне, выплатившие ипотеку, столкнулись с задержками выплаты закладных. Об этом сообщают клиенты банков сообщают в отзывах на форуме Banki.ru. По их словам, проблему не могут решить уже больше двух месяцев.

В ряде российских банков подтвердили наличие данной проблемы. Они отмечают, что это происходит из-за сбоев в работе МФЦ и Росреестра, где каждый случай выдачи закладных рассматривают в отдельности.

Все записи в МФЦ от юридических лиц расписаны на десять дней вперед.

Ранее мы писали, что Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке.

Теги: банки, ипотека, мфц
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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