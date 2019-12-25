Все записи в МФЦ от юридических лиц расписаны на десять дней вперед.

Россияне, выплатившие ипотеку, столкнулись с задержками выплаты закладных. Об этом сообщают клиенты банков сообщают в отзывах на форуме Banki.ru. По их словам, проблему не могут решить уже больше двух месяцев.

В ряде российских банков подтвердили наличие данной проблемы. Они отмечают, что это происходит из-за сбоев в работе МФЦ и Росреестра, где каждый случай выдачи закладных рассматривают в отдельности.

Все записи в МФЦ от юридических лиц расписаны на десять дней вперед.

Ранее мы писали, что Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке.