Микронезия имеет национальный гимн, напоминающую российскую детскую композицию.

Россияне узнали песню "В лесу родилась елочка" в гимне тихоокеанской страны. Комментарии опубликованы на странице MagTimMat в YouTube-платформе. Известно, что речь идет о национальной композиции страны Океании - Микронезии. В социальных сетях подозревают Микронезию в краже песни.

Федеративные штаты Микронезии для своего гимна взяли музыку немецкой патриотической песни Ich hab" mich ergeben, написанную в 1820 году. Она была так популярна в Германии, что стала неофициальным гимном в послевоенной ФРГ. И да, очень похожа на "Елочку". пользователь Алексей Собачкин

Комментатор рассказал о том, что музыку для знаменитой новогодней песни сочинил композитор Леонид Бекман в 1905 году. Он добавил, что верит в то, то Бекман не был плагиатором и мог не слышать немецкого варианта. Спикер добавил, что в разное время разным людям могут приходить в голову практически одни и те же музыкальные фразы.

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Фото и видео: YouTube / MagTimMat • Anthems