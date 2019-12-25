Гордон захотел сделать гимн Украины оптимистичнее

Журналист призвал сделать текст гимна более возвышенным и величественным.

Украинский журналист Дмитрий Гордон захотел сделать гимн страны оптимистичнее. Такое заявление гость программы сделал в эфире на местном телеканале "Украина 24". По мнению ведущего, государственный гимн должен быть "возвышенным" и "величественным".

Что бы я сделал, и это не шутка, это изменил бы слова нашего гимна. У гимна такая величественная, красивая музыка, но слова, на мой взгляд, никуда не годятся. Меньше смертей – больше надежды на будущее. Хотелось бы, чтобы у нас появился текст гимна такой же возвышенный, величественный, с надеждой. Дмитрий Гордон, украинский журналист

По мнению эксперта, сейчас в украинском гимне много фраз по типу "еще не пропали", "сгинут наши вороженьки". Ранее Гордон выступил с идеей переименовать Украину в "Россию-1, в то время как сама Россия станет Россией-2. Он уточнил, что это предложение на самом деле является троллингом высшего порядка.

Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1.

Фото: YouTube / Україна 24