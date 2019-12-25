На валютных счетах россиян по состоянию на 1 июля осталось $89,56 миллиардов долларов.

Россияне продолжают забирать валюту из крупных банков. Это происходит даже после прохождения пика пандемии коронавируса и начала выхода из экономического кризиса. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что 11 крупных российских банков столкнулись с выводом 602,4 миллионов долларов с валютных счетов россиян. В марте отток из девяти банков был на уровне 3,8 миллиардов, в апреле — 1,1 миллиарда из десяти банков. В мае россияне забрали валютных сбережений на 505 миллионов долларов из семи банков.

Центральный банк заявляет, что на валютных счетах россиян по состоянию на 1 июля осталось $89,56 миллиардов долларов. Это на 593 миллионов больше, чем за месяц до этого.

Ранее в Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля.

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