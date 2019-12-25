В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

Для деноминации в России нет экономических оснований.

В Совете Федерации прокомментировали предложение провести деноминацию рубля. С заявлением выступил первый заместитель председателя комитета по экономической политике Сергей Калашников. Его слова приводит НСН.

По его словам, от изменения размерности денежного знака покупательная способность валюты никак не изменится.

Деноминация применяется просто для удобства денежного обращения. Сергей Калашников, сенатор

По его словам, для деноминации в России нет экономических оснований, а внутри страны рубль хорошо конвертируется в валюты других стран.

Ранее в России объём наличных денег достиг рекордных показателей.

Фото: pixabay.com