Деноминация рубля обойдётся не слишком дорого.

В России объём наличных денег достиг рекордных показателей. Об этом рассказал глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев, пишет газета "Ведомости".

Он отмечает, что со времени последней деноминации рубля российская валюта сильно обесценилась, поэтому можно провести её ещё раз. О такой мере заставляет говорить сильно выросшее количество наличных денег в российской экономике. Этот уровень сейчас на рекордных показателях - 11,6 триллионов рублей. То есть на каждого россиянина приходится по 80 тысяч рублей.

Эта ситуация говорит о том, что многие компании уходят в серую зона расчёта. А это значит, что их сотрудники продолжают получать зарплаты в конвертах. Разуваев считает, что деноминация позволит выявить незадекларированные доходы и вывести операции из серой зоны.

По его словам, деноминация рубля обойдётся не слишком дорого. При этом её оплатит Центробанк, а не государственный бюджет.

Ранее Греф спрогнозировал укрепление рубля до конца года.