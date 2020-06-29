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Греф спрогнозировал укрепление рубля до конца года

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Если начнётся вторая волна коронавируса, то рубль может продолжить колебания.

Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал укрепление рубля до конца года. Мнением он поделился в интервью ТАСС.

По его словам, курс российской валюты тяжело прогнозировать, потому что она тесно привязана к цене на нефть.

Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу.

Герман Греф, глава Сбербанка

Аналитик, рассказал Греф, считает, что к концу 2020 года цена за баррель нефти составит 60—62 доллара за баррель. В этом случае доллар будет стоить около 60 рублей.

Греф не исключил, что если начнётся вторая волна коронавируса, то рубль может продолжить колебания.

Ранее Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса.

Видео: Youtube / Сбербанк TV

Теги: греф, курс рубля, сбербанк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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