Если начнётся вторая волна коронавируса, то рубль может продолжить колебания.

Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал укрепление рубля до конца года. Мнением он поделился в интервью ТАСС.

По его словам, курс российской валюты тяжело прогнозировать, потому что она тесно привязана к цене на нефть.

Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Герман Греф, глава Сбербанка

Аналитик, рассказал Греф, считает, что к концу 2020 года цена за баррель нефти составит 60—62 доллара за баррель. В этом случае доллар будет стоить около 60 рублей.

Греф не исключил, что если начнётся вторая волна коронавируса, то рубль может продолжить колебания.

Ранее Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса.

Видео: Youtube / Сбербанк TV