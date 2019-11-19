Россияне пожертвовали 1 млн евро на восстановление Венеции после наводнения

Уровень воды в городе поднялся до 187 см, при критической отметке 130.

Посольство Италии в России собрало пожертвования на восстановление Венеции после мощного наводнения. Эта сумма составила 1 млн евро. Об этом сообщает агентство ANSA, ссылаясь на посла Италии в России Паскуале Терраччано.

Самое сильное наводнение за последние полвека произошло в Венеции в начале ноября. Уровень воды в городе поднялся до 187 см, при критической отметке 130 см. Выше вода поднималась только в 1966 году – до отметки 194 см. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро оценил ущерб от стихии в 1 млрд евро.

Вода затопила первые этажи и улочки старого города. В главном соборе Венеции – храме Сан-Марко – уровень воды превысил 1 метр. Из-за стихии пришлось закрыть школы, магазины, музеи и другие достопримечательности города. Власти Италии и Венеции ввели режим ЧС.

Ранее мы писали, что самому крупному петербургскому наводнению 195 лет.

Видео: YouTube / Global News