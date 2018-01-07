Самому крупному петербургскому наводнению 195 лет

К сожалению, для города на Неве это не предел.

19 ноября 1824 года (по старому стилю 7 ноября) Петербург пострадал от крупнейшего и самого разрушительного наводнения за всю историю города. 195 лет назад вода в Неве и нескольких каналах поднялась более чем на четыре метра от среднего уровня. Об этой страшной, но важной для метеорологов дате напомнил Северо-Западный гидрометцентр.

По официальным историческим данным, из-за наводнения погибло 480 человек, разрушилось множество зданий и объектов инфраструктуры, что вылилось в огромный ущерб для города.

Современных петербуржцев, не заставших страшную стихию, ученые предупреждают: уровень воды в Неве может подняться и до пяти метров. Расчет института "Ленгидропроект" спроектировал вероятность подъема уровня воды на 4,87 м один раз в тысячу лет и на 5,40 метров раз в 10 тысяч лет.

А на сегодняшний день Венеция полностью ушла под воду из-за сильных ливней.

Фото: Википедия