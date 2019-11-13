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Венеция полностью ушла под воду из-за сильных ливней

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Затоплено около 80% города. Местные СМИ сообщили, что в результате наводнения погибли 2 человека.

 

Венеция практически скрылась под водой из-за непрекращающихся обильных ливней.

В Венеции после обильных ливней настоящее наводнение. Критической отметкой считается 130 см воды. Сейчас уровень воды поднялся до 183 сантиметров. Еще немного и будет побит рекорд 1966 года, когда уровень воды поднялся до отметки 190 сантиметра. Базилику собора Святого Марка сегодняшней ночью затопило на 1 метр.

Мэр Венеции предостерег людей от выхода на улицу. Местные СМИ сообщили о гибели двух человек. Sky TG24 сообщает, что один из погибших мог умереть из-за удара электротоком, когда включил насос для откачки воды.

Видео: YouTube/matteo fuolega, la Nuova di Venezia e Mestre

 

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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