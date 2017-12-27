В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу

Затворы были переведены в действие в 12 часов дня.

В Северной столице из-за неблагоприятного прогноза существует угроза подъема воды до опасных значений, сообщили 7 января в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу.

В связи с угрозой наводнений, Главное управление МЧС России по городу и Дирекция Комплекса защитных сооружений от наводнений приняли решение закрыть затворы дамбы 12:00 сегодняшнего дня. Отмечается, что действия служб будут меняться в зависимости от прогнозных изменений и погодных условий.

В решении открыть или закрыть дамбу учитываются такие факторы, как погодные условия, интенсивность нагона волны, уровень поступления вод в Неву из Ладожского озера и как следствие, подъем уровня Невской губы при закрытии затворов Комплекса.