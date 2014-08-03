В Петербурге утром закрыли дамбу

Водителей призвали не беспокоиться. Движение по дамбе осуществляется в штатном режиме.

Сегодня, 30 ноября, в Петербурге с утра закрыли петербургскую дамбу. Специалисты проверяют работоспособность систем управления и гидромеханического оборудования судопропускного сооружения С-2. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС).

Затвор перевели в положение "закрыто" на период с 9:00 до 18:00 30 ноября. Работы выполняются по плану. Закрытие дамбы согласовали со Службой капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург".

Водителей призвали не беспокоиться. Движение по дамбе осуществляется в штатном режиме.

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Фото: Piter.tv