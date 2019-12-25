Петербуржцев вновь попросили пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

На линии работает свыше 5,5 тыс. автобусов, троллейбусов и трамваев.

Сегодня, 30 ноября, в Петербурге вновь обещают снегопад. В связи с непогодой жителей попросили пересесть на трамваи, автобусы и метро.

Как отметили в комитете по транспорту, пробки на дорогах уже оцениваются в 6 баллов. Чтобы не усугублять ситуацию на дороге, автомобилистов призвали отказаться от поездок на своих машинах.

Рекомендуем по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Это будет способствовать вашей безопасности, а также надлежащей и своевременной уборке города снегоуборочной техникой. Пресс-служба комитета по транспорту

На линии работает свыше 5,5 тыс. автобусов, троллейбусов и трамваев. Кроме того, горожане могут воспользоваться метро.

Ранее на Piter.tv: злоумышленник "заминировал" станцию метро "Площадь Восстания".

Фото: Телеграм / ДТП И ЧП СПб