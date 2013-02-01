В Петербурге 30 ноября ожидаются снегопады и метель

Температура воздуха 30 ноября в Петербурге -3…-5 градусов.

В последний день календарной осени условия погоды в Северной столице сформирует периферия циклонического вихря, центр которого в середине дня окажется над районами Псковской области.

Как рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, небо закроют плотные облака, ожидаются снегопады и местами возможны метели.

Температура воздуха 30 ноября в Петербурге -3…-5 градусов, по Ленобласти -2…-7 градусов. Ветер восточный 5-10 м/с, в первой половине дня порывистый.

В пятницу, в первый день календарной зимы временами будет идти снег и -3…-5 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv