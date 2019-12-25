Злоумышленник "заминировал" станцию метро "Площадь Восстания"

Эвакуация пассажиров не проводилась.

Во вторник, 28 ноября, в Петербурге "атаковали" станцию метро "Площадь Восстания". Некий "Архипов" предупредил полицейских, что станция заминирована. Злоумышленник рассказал, что спрятал бомбу в урне.

Как сообщили на телеканале "Санкт-Петербург", стражи порядка проверили подземку. Ничего опасного на станции и в переходах метрополитена не нашли.

Эвакуация пассажиров не проводилась. Поезда работали в штатном режиме.

Сейчас полицейские устанавливают личность "шутника". Ему грозит срок. Стражи порядка возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее на Piter.tv: вход на "Приморскую" ограничили на несколько минут.

Фото: Piter.tv