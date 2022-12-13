Петербургская дамба спасла Северную столицу от наводнения

Порывы ветра 10 февраля достигали 25 метров в секунду.

Комплексу защитных сооружений Петербурга защитил город от 32-го наводнения. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике" со ссылкой на пресс-службу КЗС.

Из-за сильного ветра уровень воды в Северной столице поднялся на 184 сантиметра.

Решение о применении КЗС для предотвращения наводнения было принято Дирекцией КЗС совместно с Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу.

Порывы ветра 10 февраля достигали 25 метров в секунду. Сегодня створы дамбы открыли. Корабли ходят в штатном режиме.

Ранее на Piter.tv: на Ленобласть надвигается сильный снегопад.

Фото: пресс-служба Смольного