Россияне получат аккаунт на портале госуслуг при обращении в госорганы

Чиновники разрабатывают новый проект доступа к сайту.

Россияне получат аккаунт на портале госуслуг при обращении в государственные органы. Об этом рассказали журналисты "Ведомостей" с ссылкой на разрабатываемый проект "Цифровой профиль гражданина". Специалисты уточнили, что формирование учетной записи будет автоматическим. Сейчас для этого необходимо сообщить ФИО, номер мобильного телефона, паспортные данные, СНИЛС и электронную почту. Затем человеку следует посетить МФЦ или пройти идентификацию через банковское приложение. После выполнения этих условий профиль считается подтвержденным.

К апрелю текущего года подтвержденный профиль на портале имеют 77 млн человек. К 2024 году это число увеличится до 85 процентов от всего населения страны. В случае утверждения нового проекта, регистрация на сайте будет автоматической при обращении в госструктуры. В личном аккаунте пользователя будут появляться документы и необходимые справки.

Стоит отметить, что пользователя будут определять по лицу или звуку голоса, а не по паролю. Для такой услуги потребуется сдача биометрии.

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Фото: Piter.tv