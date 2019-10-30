Сорока тысяч рублей людям хватит на безбедную старость.

Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости. Статистикой поделились эксперты сервиса по трудоустройству Superjob. В выборке принимали участие совершеннолетние граждане. Социологи изучили мнение 1,6 тысяч человек.

Жители страны считают, что для комфортного существования им нужно иметь около 40 тысяч рублей ежемесячно. Мужские запросы немного превышают женские. Они хотят в среднем 42,1 тысячи против 37,5 тысяч рублей соответственно .

По мнению молодежи, им в старости будет достаточно получать 32,6 тысяч рублей. Люди, которые старше 45 лет, надеются иметь в среднем по 43 тысячи рублей ежемесячно.

Сейчас в России установлена средняя пенсия для неработающего пожилого человека на уровне 15,4 тыс. рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава ПФР дал прогноз об увеличении страховой пенсии в 2020 году.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CareerOneStop