Большинство опрошенных хотят получить деньги, а сами планируют дарить конфеты.

Россияне назвали самый желанный новогодний подарок. Об этом рассказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции МИА "Россия сегодня" в Москве. Чиновник отметил, что большинство опрошенных надеются получить на праздник деньги (12 процентов), путевку на отдых (13 процентов), мобильный гаджет (10 процентов). При этом 14 процентов респондентов и вовсе отказались бы от получения презента.

Не намерены дарить подарки 9% опрошенных россиян (против 17 процентов в 2019 году), отказались бы от их получения 14% (в 2 раза меньше, чем в 2019 году — 31%) сообщение ВЦИОМ

Также известно, что 27 процентов россиян будут дарить конфеты, алкоголь и деликатесы. Однако получить такие презенты хотят только девять процентов опрошенных. В списке у дарителем также лидируют мягкие игрушки (21 процент), деньги (20 процентов), сувениры (19 процентов) и парфюмерия (18 процентов).

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Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"