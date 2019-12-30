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Россияне отдали бы "Оскар" фильму "Джокер"

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Также лучшим актёром россияне назвали Хоакина Феникса.

Российские зрители считают, что главный "Оскар" в 2020 году должен получить фильм "Джокер" Тодда Филлипса. За данный фильм в рамках опроса "Кино Mail.ru" свой голос отдали 37% россиян. Об этом сообщило РИА Новости.

Ещё 26% опрошенных отдали бы "Оскар" фильму  "Однажды... в Голливуде", а 15% – фильму "Ford против Ferrari". "Оскар" за "Лучшую главную мужскую роль" 41% респондентов отдали бы отдать Хоакину Фениксу, который сыграл Джокера. Лучшим режиссером считают Квентина Тарантино.

Всего в опросе приняли участие более десяти тысяч россиян.

Машков назвал "безобразием" отсутствие "Дылды" в списке номинантов на "Оскар".

Теги: джокер, оскар, хоакин феникс
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня, Мировые новости, Культура, Кино,

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