Машков назвал "безобразием" отсутствие "Дылды" в списке номинантов на "Оскар"

Машков отметил, что не знает, почему эту картину "прокатили".

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков назвал "безобразием" тот факт, что фильм "Дылда" не вошел в список номинантов на премию "Оскар". Об этом сообщило РИА "Новости".

Машков отметил, что не знает, почему эту картину "прокатили".

В категорию лучший фильм на иностранном языке вошли "Боль и слава" испанского мэтра Педро Альмодовара, "Паразиты" южно-корейского режиссера Пон Чжун Хо, "Страна мёда", "Отверженные" Ладжа Ли и "Тело Христово" Яна Комаса.

Объявлены номинанты премии "Оскар": список претендентов.