В августе сумма на валютных вкладах сократилась на 0,5%.

Россияне массово забирают валютные вклады из банков — в августе они вывели со своих депозитов 405,2 миллиона долларов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Отмечается, что по состоянию на 1 сентября на валютных счетах граждан в российских банках хранилось совокупно 89,2 миллиарда долларов. При этом с мая по июля россияне только пополняли валютные вклады.

В августе сумма на валютных вкладах сократилась на 0,5%. При этом объём рублёвых вырос на половину процента.

Ранее финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России.

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