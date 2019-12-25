Россияне массово забирают валютные вклады из банков — в августе они вывели со своих депозитов 405,2 миллиона долларов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Отмечается, что по состоянию на 1 сентября на валютных счетах граждан в российских банках хранилось совокупно 89,2 миллиарда долларов. При этом с мая по июля россияне только пополняли валютные вклады.
В августе сумма на валютных вкладах сократилась на 0,5%. При этом объём рублёвых вырос на половину процента.
Ранее финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России.
Фото: pixabay.com
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