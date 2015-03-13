Россияне Марченко и Дер-Аргучинцев дебютировали в НХЛ

Россияне пополнили ряды "Коламбуса" и "Торонто".

"Питтсбург" со счетом 4:1 победил "Коламбус" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Форвард из "Коламбуса" Кирилл Марченко дебютировал в турнире. Ранее 22-летний нападающий выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за клуб "Югра" из Ханты-Мансийска и петербургский СКА. Спортсмен также является двукратным призером молодежного чемпионата мира. В текущей игре он отметился двумя бросками по воротам соперников. Со стороны команды победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 22, 23 и 31, 57 минутах Брайан Раст, Сидни Кросби (оформил дубль) и Теодор Блюгер. Им ответил единственный раз на льду на 2 минуте Джонни Годро. Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился в матче результативной передачей. Таким образом хоккеист набрал свое 25-е очко в текущем сезоне НХЛ (8 голов и 17 результативных передач).

За "Торонто" в выездном матче с "Далласом" (результат матча 4:0) дебютировал бывший нападающий нижегородской команды "Торпедо" Семен Дер-Аргучинцев.

Шайба Барбашева помогла "Сент-Луису" одержать победу над "Айлендерс".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET