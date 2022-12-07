Шайба Барбашева помогла "Сент-Луису" одержать победу над "Айлендерс"

"Сент-Луис" одержал победу над "Айлендерс" со счетом 7:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Элмонте.
Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев поучаствовал в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу гостей во втором периоде.
В нынешнем сезоне НХЛ Иван Барбашев провел 26 матчей, забросил четыре шайбы и отдал восемь голевых передач.
Ранее мы сообщали, что передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Коламбус".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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