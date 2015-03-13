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Передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Коламбус"

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На его счету 25 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Питтсбург" обыграл "Коламбус" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин помог своей команде добиться победы. Россиянин принял участие в третьей заброшенной шайбе.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 26 матчей, забросил восемь шайб и отдал 17 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что передача Кузнецова помогла "Вашингтону" обыграть "Эдмонтон".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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