Передача Кузнецова помогла "Вашингтону" обыграть "Эдмонтон"

На счету игрока 18 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" обыграл "Эдмонтон" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне.

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов поучаствовал в победе своей команды. Россиянин записал на свой счет голевой пас в конце второго периода и помог "столичным" сравнять счет.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Кузнецов провел 26 матчей, забросил три шайбы и отдал 15 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что голы Бучневича и Тарасенко не помогли "Сент-Луису" уйти от поражения в матче с "Рейнджерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET