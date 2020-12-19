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Голы Бучневича и Тарасенко не помогли "Сент-Луису" уйти от поражения в матче с "Рейнджерс"

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Игра закончилась со счетом 6:4.

Шайбы российских нападающих Павла Бучневича и Владимира Тарасенко не спасли "Сент-Луис Блюз" от проигрыша "Нью-Йорк Рейнджерс" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 6:4 в пользу хозяев ледовой арены. Заброшенными шайбами в воротах противников за "Рейнджерс" Брэйден Шнайдер, Адам Фокс, Винсент Трочек, К"Андре Миллер, Алекси Лафренье и Крис Крайдер. Российский форвард Артемий Панарин отметился одной результативной передачей на встрече. Кроме Бучневича и Тарасенко, у оппонентов голами отличились Джордан Кайру и Райан О"Райлли. Для команда данный проигрыш стал четвертым подряд. Их противники смогли прервать собственную двухматчевую проигрышную серию.

Варламов признан первой звездой матча между "Айлендерс" и "Чикаго".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: владимир тарасенко, нхл, нью-йорк рейнджерс, павел бучневич, сент-луис
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт, Хоккей,

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