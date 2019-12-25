В Роскачестве рассказали, в каких продуктах содержатся я опасные токсины.

Россиянам рассказали о токсичности овощей и фруктов. Об этом сообщили журналисты из "Лента.ру" со ссылкой на исследование экспертов Роскачества. Специалисты отметили, что токсины необходимы растениям для того, чтобы плоды успели достичь зрелости до того, как их начнут поедать паразиты.

Например, токсины содержатся в зеленоватой кожуре картофеля. В этом случае продукт содержит в себе солонин. В большом количестве вещество может вызвать отравление и сильные галлюцинации, рвоту. В перезревших грибах также содержатся токсины. Ядовитыми для человека считаются косточки вишни. Они содержат цианид. Опасность представляют семена яблок и абрикосов.

Если вы проглотите несколько косточек, ничего не случится, но в большом количестве это может быть опасно эксперты Роскачества

Специалисты заметили, что токсичными можно считать редьку, которая имеет в своем составе гликозид, мускатный орех с миристицином, зеленые помидоры (с соланином), фасоль из-за фитогемаглютинина и бузину из-за синильной кислоты.

Раскрыта опасность "передозировки" мороженого.