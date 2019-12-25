Роскачество рассказало, поможет ли алкоголь похудеть. Эксперты ведомства объяснили, что при диете употребление алкоголя скажется на наборе лишнего веса.
Если вы выпиваете один бокал вина (до 125 мл) раз в две недели – он с большой долей вероятности не будет способствовать набору веса
пресс-служба Роскачества
Специалисты напомнили, что в вине содержатся как полезные, так и вредные вещества. Полифенолы (антиоксиданты) оказывают положительное воздействие на организм человека благодаря витаминам группы В и минералам. Однако этанол для человека считается токсичным веществом. Для его расщепления организму приходится вырабатывать фермент алкогольдегидрогеназа. Чем старше человек, тем его выработка снижается. В связи с этим человек начинает хуже переносить алкоголь.
В Роскачестве назвали лучшую сметану.
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