Эксперты не советуют употреблять алкоголь во время диеты.

Роскачество рассказало, поможет ли алкоголь похудеть. Эксперты ведомства объяснили, что при диете употребление алкоголя скажется на наборе лишнего веса.

Если вы выпиваете один бокал вина (до 125 мл) раз в две недели – он с большой долей вероятности не будет способствовать набору веса пресс-служба Роскачества

Специалисты напомнили, что в вине содержатся как полезные, так и вредные вещества. Полифенолы (антиоксиданты) оказывают положительное воздействие на организм человека благодаря витаминам группы В и минералам. Однако этанол для человека считается токсичным веществом. Для его расщепления организму приходится вырабатывать фермент алкогольдегидрогеназа. Чем старше человек, тем его выработка снижается. В связи с этим человек начинает хуже переносить алкоголь.

В Роскачестве назвали лучшую сметану.