Россиянам рассказали, что делать с долларами после исключения их из ФНБ

Россиянам не обязательно следовать примеру Минфина и исключать валюту из своих накоплений.

Россиянам дали советы по сбережениям в долларах после того, как власти страны решили убрать американскую валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Граждане страны не должны избавляться от долларов из-за этой ситуации, рассказали эксперты РИА Новости.

Не менее 30-40% накоплений стоит держать в валюте при условии, что денежные операции происходят в рублях, считает инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Эксперт компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков также отметил, что личные валютные стратегии не должны зависеть от заявлений министра финансов.

А руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения "Универ капитала" Андрей Верников посоветовал тем, у кого есть доллары, оставить их у себя на руках. Высокие инфляционные ожидания будут повышать спрос на квартиры и машины, а рубль не будет укрепляться.

Наличной валюте граждан и вкладам в частных банках ничего не угрожает, заключил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании "Фридом финанс" Георгий Ващенко. Он также отметил, что надежность вложений не взывает сомнений и в подсанкционных частных, и государственных банках.

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