Силуанов: Россия откажется от доллара в структуре ФНБ в течение месяца

Долларовую часть Фонда заменят на евро, золото и юань.

Министерство финансов планирует изменить структуру Фонда национального благосостояния, полностью выведя долю доллара из него. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума.

Если сегодня у нас по структуре порядка 35 процентов вложений ФНБ в доллары и 35 процентов в евро, то приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью. Антон Силуанов, министр финансов

Долларовую часть Фонда Минфин и Центробанк планируют заменить на евро, юань и золото. В результате на евро придется 40%, на юань – 30%, золота — 20%, а британского фунта и японской иены — по 5%. Переход произойдет в течение месяца.

Ранее сегодня на ПМЭФ Силуанов заявил о перегреве инфляции в России

Фото: сайт президента РФ