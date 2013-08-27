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Силуанов: Россия откажется от доллара в структуре ФНБ в течение месяца
Сегодня, 15:56
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Asyaromanenkova Добавить в Яндекс.Новости

Силуанов: Россия откажется от доллара в структуре ФНБ в течение месяца

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Долларовую часть Фонда заменят на евро, золото и юань.

Министерство финансов планирует изменить структуру Фонда национального благосостояния, полностью выведя долю доллара из него. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума.

Если сегодня у нас по структуре порядка 35 процентов вложений ФНБ в доллары и 35 процентов в евро, то приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью.

Антон Силуанов, министр финансов

Долларовую часть Фонда Минфин и Центробанк планируют заменить на евро, юань и золото. В результате на евро придется 40%, на юань – 30%, золота — 20%, а британского фунта и японской иены — по 5%. Переход произойдет в течение месяца.

Ранее сегодня на ПМЭФ Силуанов заявил о перегреве инфляции в России

Фото: сайт президента РФ

Теги: минфин антон силуанов, фонд национального благосостояния
Категории: Новости России, Лента новостей,

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