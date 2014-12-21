Минфин профинансировал инфраструктурные проекты почти на 1 трлн рублей

Антон Силуанов рассказал о состоянии ФНБ в России.

Министерство финансов России в 2024 году профинансировало инфраструктурные проекты почти на один триллион рублей. СОответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал глава профильного ведомства Антон Силуанов. Чиновник отметил, что также власти выделяли денежные средства на проекты в сфере самолетостроения, Усть-Лугу для переработки газа и газохимии. Аналогичная внутренняя политика продолжится в следующем году.

У нас есть портфель наших инвестиционных планов из Фонда национального благосостояния, и он будет реализовываться в соответствии с потребностями и с ходом реализации этих проектов. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

В текущем году власти как пополняли запасы ФНБ, так и забирали из него финансовые ресурсы. В том числе статьи расходов были связаны с бюджетом. В целом ФНБ не уменьшился и не увеличился по результатам года. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 декабря 2024 года составил 13,097 триллиона рублей. речь идет о показателе в 6,8 процента от прогнозируемого на 2024 год уровня национального ВВП. Объем ликвидных активов фонда на 1 декабря составил 5,792 триллиона рублей.

Силуанов назвал бюджет на 2025 год "достаточно жестким".

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