Силуанов заявил о перегреве инфляции в России

Годовая инфляция в РФ составляет сейчас около 5,9 процентов.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что годовая инфляция в стране составляет в настоящее время около 5,9 процентов, что является элементом перегрева экономики. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума.

По его словам, для предотвращения этого следует оперативно возвращать бюджетную политику в нормальное состояние.

Если мы будем продолжать повышенный объем расходов <…> к чему мы придем? К перегреву. Элементы перегрева уже видны - высокая инфляция. У нас сейчас инфляция около 5,9%, если мы берем год к году. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Он отметил, в случае продолжения повышения расходов бюджета следует ожидать угрозы обесценивания денег, соцвыплат и заработных плат. Соответственно, получится такая ситуация, что расходы РФ окажутся бесполезными и не повысят уровень жизни жителей страны.

Ранее Силуанов заявил, власти не заставляют производителей продавать продукцию по определенным ценам.

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