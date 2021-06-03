Силуанов заявил о перегреве инфляции в России

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что годовая инфляция в стране составляет в настоящее время около 5,9 процентов, что является элементом перегрева экономики. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума.
По его словам, для предотвращения этого следует оперативно возвращать бюджетную политику в нормальное состояние.
Если мы будем продолжать повышенный объем расходов <…> к чему мы придем? К перегреву. Элементы перегрева уже видны - высокая инфляция. У нас сейчас инфляция около 5,9%, если мы берем год к году.
Антон Силуанов, глава Минфина РФ
Он отметил, в случае продолжения повышения расходов бюджета следует ожидать угрозы обесценивания денег, соцвыплат и заработных плат. Соответственно, получится такая ситуация, что расходы РФ окажутся бесполезными и не повысят уровень жизни жителей страны.
Ранее Силуанов заявил, власти не заставляют производителей продавать продукцию по определенным ценам.
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