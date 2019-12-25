Эксперт назвал валюту выгоднее доллара

Однако у доллара есть основания для очередного укрепления.

Аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк рассказал агентству "Прайм", что у доллара имеются основания для очередного укрепления, однако есть валюты, которые могут быть даже выгоднее.

"Индекс доллара опускался до минимума за три месяца благодаря тому, что ФРС вновь удается успокоить рынки", — отметил он.

Аналитик считает, что в долгосрочной перспективе существуют риски. Евгений Миронюк отметил, что в кризис спрос на доллар растет, потому что это валюта в меньшей степени подвержена волатильности и инфляции.

При этом эксперт подчеркнул, что в период глобального экономического спада валютные резервы Китая продолжают расти, как и его экономика. В связи с этим юань может укрепиться.

Остается стабильной к доллару иена, а у монетарных властей Японии достаточно инструментов для ее регулирования, сказал аналитик.

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