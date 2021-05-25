Россиянам посоветовали не рассчитывать на горящие путевки

Юлия Савицкая назвала более дешевые варианты для летнего отдыха.

Эксперты телеканала "360.ru" сообщили о том, что цены на отдых в Турции выросли, однако курорты в этой стране по-прежнему пользуются популярностью у российских граждан. Турэксперт, руководитель турфирмы "Лето пройм" Юлия Савицкая в беседе с ведущей Анастасией Букреевой назвала причины такого явления. Она пояснила, что Турция остается в мировых лидерах, так как россиянам проще туда добираться с точки зрения логистики. При этом стоимость отдыха на иностранном курорте обойдется путешественникам аналогична отечественным местам. Выбор туристы делают исходя из того, что им ближе: отдохнуть на пляже за границей в местах, куда они семьей отправляются из года в год, или же выбрать что-то новое в поездке по своей стране.

Лайфхак здесь очень простой. Многие использовали акции по раннему бронированию, и за счет этого смогли сохранить себе такую хорошую, достойную стоимость. Сейчас эти повышения [цен] на них никак не сказываются. Юлия Савицкая, эксперт

При этом специалист призвала не рассчитывать на горячие путевки, так как сейчас местные туроператоры не выкупают огромное количество чартеров, которые "горели". Юлия Савицкая пояснила, что сейчас надеяться на горящие путевки -это как пытаться выиграть в лотерею. По мнению турэксперта, гораздо более бюджетно отдохнуть можно Египте, ОАЭ и Таиланде. Девушка уточнила, что также увеличился спрос на экскурсии в Китай.

Правительство работает над развитием туристической инфраструктуры.

Фото и видео: Вконтакте / Телеканал 360